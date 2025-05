BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag mit Kurseinbußen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 82,52 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,7 Prozent bei 82,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 82,16 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 84,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 508.717 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (104,65 EUR) erklomm das Papier am 15.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,70 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,87 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 84,41 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 07.05.2025. Das EPS belief sich auf 3,40 EUR gegenüber 4,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 33,76 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte BMW am 31.07.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 30.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 11,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

