BMW Aktie News: BMW am Vormittag stärker

Die Aktie von BMW zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 77,94 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 77,94 EUR zu. Die BMW-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 78,08 EUR aus. Bei 77,68 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 37.358 BMW-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 97,84 EUR erreichte der Titel am 17.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit einem Kursverlust von 19,22 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 4,87 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 4,30 EUR aus. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 84,41 EUR.

BMW veröffentlichte am 07.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,40 EUR je Aktie in den Büchern standen. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,76 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,61 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 30.07.2026 werfen.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 11,07 EUR in den Büchern stehen haben wird.

