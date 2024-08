BMW Aktie News: BMW am Nachmittag in Grün

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 79,30 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 79,30 EUR. Bei 79,54 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 79,30 EUR. Zuletzt wechselten 327.520 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 45,46 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,98 EUR ab. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 1,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,82 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 109,55 EUR aus.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,09 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,74 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2024 veröffentlicht. Am 05.11.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 16,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

