BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag fester

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 79,26 EUR zu.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 79,26 EUR. Bei 79,42 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 79,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 26.042 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 45,53 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 77,98 EUR am 05.08.2024. Mit einem Kursverlust von 1,61 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,82 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 109,55 EUR.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,09 EUR gegenüber 4,39 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,94 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 37,22 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,61 EUR je Aktie belaufen.

