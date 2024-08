BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag fester

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 80,26 EUR.

Um 11:47 Uhr wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 80,26 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 80,36 EUR. Mit einem Wert von 79,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 117.276 Stück.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 43,72 Prozent zulegen. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 77,98 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 2,84 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 6,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,82 EUR je BMW-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 109,55 EUR an.

Am 01.08.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 36,94 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 16,61 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

