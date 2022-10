BMW Aktie News: BMW steigt am Nachmittag

Um 04:22 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 75,23 EUR. Bei 76,05 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,56 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 669.583 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 11,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 97,50 EUR an.

Am 03.08.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,23 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 34.770,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 28.582,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte BMW am 03.11.2022 vorlegen. Am 08.11.2023 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2022 16,69 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

