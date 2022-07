BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Mittag fester

Die Aktie notierte um 15.07.2022 12:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 74,08 EUR zu. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 74,89 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 72,53 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 579.586 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 26,23 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 9,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 101,64 EUR.

BMW ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.142,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29.482,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Am 03.08.2023 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 15,82 EUR fest.

