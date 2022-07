BMW Aktie News: BMW legt am Nachmittag zu

Um 15.07.2022 16:22:00 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 73,84 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 74,89 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 72,53 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.011.771 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,47 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Bei 67,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 9,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 101,64 EUR je BMW-Aktie an.

Am 05.05.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 31.142,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 29.482,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 15,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

