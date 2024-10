BMW Aktie News: BMW wird am Dienstagvormittag ausgebremst

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 75,90 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 0,4 Prozent auf 75,90 EUR nach. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 75,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 76,34 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 19.226 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 115,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 10.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 10.09.2024 auf bis zu 68,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 9,64 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,91 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,70 EUR für die BMW-Aktie.

Am 01.08.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,09 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,39 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 36,94 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 13,47 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

