BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,7 Prozent auf 83,37 EUR. Die BMW-Aktie legte bis auf 83,37 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 82,79 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 35.420 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 100,42 EUR an. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 16,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 94,00 EUR.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,25 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 37.176,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 27.471,00 EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 22.03.2023 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 26,71 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

BMW-Aktie legt zu: Batteriezell-Zentrum in Parsdorf geht an den Start

BMW-Aktie im Minus: BMW will Fahrzeuge nur noch über Zentrale verkaufen - Bank of America stuft BMW ab

November 2022: So haben Analysten ihre Einstufung der BMW-Aktie angepasst

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com