BMW Aktie News: BMW legt am Vormittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 75,72 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 75,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 75,72 EUR. Mit einem Wert von 74,76 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 19.187 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 115,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 52,34 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,58 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 9,43 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,92 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 87,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 01.08.2024. Das EPS lag bei 4,09 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie eingefahren. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 präsentieren. Am 05.11.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,47 EUR je BMW-Aktie belaufen.

