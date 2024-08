BMW Aktie News: BMW am Montagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,4 Prozent auf 82,86 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 82,86 EUR zu. Die BMW-Aktie legte bis auf 82,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 252.773 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 77,98 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,89 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,82 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 106,15 EUR angegeben.

Am 01.08.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 4,09 EUR gegenüber 4,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig standen 36,94 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 16,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

