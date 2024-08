BMW Aktie News: BMW gewinnt am Vormittag an Boden

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 81,92 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 81,92 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 82,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 81,92 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 10.811 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,81 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Bei 77,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 4,81 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,82 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 106,15 EUR.

BMW gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,39 EUR je Aktie gewesen. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Schätzungsweise am 05.11.2025 dürfte BMW die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 16,61 EUR fest.

