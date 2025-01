BMW Aktie News: BMW am Mittag mit roten Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 76,82 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 76,82 EUR abwärts. In der Spitze büßte die BMW-Aktie bis auf 76,46 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 123.776 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 50,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 65,26 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 15,05 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,53 EUR. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 85,85 EUR.

Am 06.11.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,21 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,74 Prozent zurück. Hier wurden 32,41 Mrd. EUR gegenüber 38,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die BMW-Bilanz für Q4 2024 wird am 14.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 25.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 12,59 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen

Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX

Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu