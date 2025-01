So bewegt sich BMW

BMW Aktie News: BMW am Vormittag höher

20.01.25 09:24 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 77,26 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 77,26 EUR zu. Bei 77,66 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 77,24 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 24.224 Aktien. Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 33,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR. Mit Abgaben von 15,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,53 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 85,85 EUR. Am 06.11.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,21 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,41 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 38,46 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2025 veröffentlicht. Am 25.03.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren. Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 12,59 EUR je Aktie aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BMW-Aktie Freundlicher Handel: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen Zuversicht in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im DAX Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt schlussendlich zu

