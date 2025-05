BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Verlusten

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 78,54 EUR.

Die BMW-Aktie musste um 09:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 78,54 EUR abwärts. Im Tief verlor die BMW-Aktie bis auf 78,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 78,82 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 33.963 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 22.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 94,98 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2024 mit 4,30 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,12 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 85,68 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 07.05.2025 vor. Das EPS belief sich auf 3,40 EUR gegenüber 4,40 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,80 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,76 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,61 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 11,10 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

