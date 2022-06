BMW Aktie News: BMW steigt am Dienstagvormittag

Das Papier von BMW legte um 21.06.2022 09:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 79,07 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 79,20 EUR. Bei 79,13 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.681 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 21,26 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 67,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 17,00 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 102,14 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 05.05.2022. In Sachen EPS wurden 15,33 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,26 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 26.778,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.142,00 EUR ausgewiesen.

Die BMW-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 03.08.2023.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 14,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: KENCKOphotography / Shutterstock.com