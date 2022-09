BMW Aktie News: BMW am Nachmittag tiefer

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 04:22 Uhr ging es um 0,8 Prozent auf 74,46 EUR abwärts. Bei 73,46 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 74,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 402.056 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 25,85 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 67,58 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BMW-Aktie mit einem Verlust von 10,18 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,71 EUR je BMW-Aktie an.

BMW gewährte am 03.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 34.770,00 EUR umgesetzt, gegenüber 28.582,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die BMW-Bilanz für Q3 2022 wird am 03.11.2022 erwartet. Die Vorlage der Q3 2023-Ergebnisse wird von Experten am 08.11.2023 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 16,74 EUR je Aktie belaufen.

