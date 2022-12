BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag stärker

Das Papier von BMW legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 83,92 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 84,06 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 83,51 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 297.201 Stück.

Am 14.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,42 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 16,43 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 67,58 EUR am 07.03.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 24,18 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00 EUR an.

Am 03.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 7,23 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 37.176,00 EUR – ein Plus von 35,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 27.471,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BMW am 22.03.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 26,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com