BMW Aktie News: BMW am Montagmittag im Minusbereich

Um 12:22 Uhr rutschte die BMW-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,8 Prozent auf 73,72 EUR ab. Die BMW-Aktie sank bis auf 73,32 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 75,38 EUR. Bisher wurden heute 444.362 BMW-Aktien gehandelt.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 26,59 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (67,58 EUR). Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 9,09 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,71 EUR an.

Am 03.08.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 7,23 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 34.770,00 EUR gegenüber 28.582,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von BMW wird am 03.11.2022 gerechnet. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 08.11.2023 präsentieren.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 16,76 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

