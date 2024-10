BMW Aktie News: BMW am Dienstagvormittag nahezu unbewegt

So bewegt sich BMW

Die Aktie von BMW hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BMW-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 74,82 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die BMW-Aktie um 09:07 Uhr im XETRA-Handel bei 74,82 EUR. Bei 74,92 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 74,56 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 74,64 EUR. Bisher wurden via XETRA 20.485 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 115,35 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 54,17 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.09.2024 bei 68,58 EUR. Abschläge von 8,34 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,92 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 87,70 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 01.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,09 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BMW im vergangenen Quartal 36,94 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BMW 37,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 13,46 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

