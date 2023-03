BMW Aktie News: BMW am Vormittag im Plus

Um 09:06 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 98,46 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 98,58 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 98,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.836 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 103,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (09.03.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 43,86 Prozent Luft nach unten.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 98,67 EUR an.

BMW ließ sich am 15.03.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 43,87 Prozent auf 39.522,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.05.2024 dürfte BMW die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 14,93 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

NYSE-Wert Ford-Aktie gefragt: Erstes Pkw-E-Modell für Europa vorgestellt

Mercedes- und VW-Aktien dennoch stark: EuGH erleichtert Schadenersatz-Klagen von Diesel-Käufern

Deutsche Anleger können sich laut Studie auf Rekord-Dividenden freuen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images