BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit Aufschlag

BMW im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 73,22 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 73,22 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 73,40 EUR. Bei 72,72 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 45.654 BMW-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 107,80 EUR erreichte der Titel am 30.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 32,08 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 62,96 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 16,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,18 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 85,35 EUR aus.

BMW ließ sich am 14.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,77 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 36,42 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 42,97 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2025 wird am 07.05.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q1 2026-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 13.05.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

NIO-Aktie in Grün: NIO hält an Europa-Strategie fest - trotz geringer Verkaufszahlen

Mercedes-Benz-Aktie höher: Mercedes will chinesischen Markt mit Innovationen erobern

Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für BMW-Aktie