BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochvormittag vermehrt von BMW

Die BMW-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 83,92 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 83,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 84,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 17.592 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,42 EUR) erklomm das Papier am 14.01.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 16,43 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Mit einem Kursverlust von 24,18 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 94,50 EUR.

BMW ließ sich am 03.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,25 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 7,23 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 37.176,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 27.471,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 22.03.2023 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 26,00 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Mercedes-Benz-Aktie dennoch höher: Preisdruck für Mercedes in China laut Experte Warnsignal

BMW-Aktie steigt: Startschuss für Serienproduktion des Kompaktklasse-Stromers iX1

BMW-Aktie dennoch höher: Bayerische BMW-Werke werden bestreikt

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com