BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 78,72 EUR zu.

Das Papier von BMW legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 78,72 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 78,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 78,06 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 50.361 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. 46,53 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 13.11.2024 Kursverluste bis auf 65,26 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,10 Prozent.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,53 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,50 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW ließ sich am 06.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,63 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,21 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,74 Prozent zurück. Hier wurden 32,41 Mrd. EUR gegenüber 38,46 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Am 25.03.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 12,57 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

