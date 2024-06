BMW Aktie News: BMW am Nachmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,7 Prozent auf 90,46 EUR zu.

Um 15:53 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,7 Prozent auf 90,46 EUR. Bei 90,64 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 88,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 794.657 BMW-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,51 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 17.06.2024 bei 86,54 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BMW-Aktionäre betrug im Jahr 2023 6,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,78 EUR belaufen. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 111,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 08.05.2024 vor. In Sachen EPS wurden 4,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 5,33 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,85 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,61 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 31.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 16,68 EUR fest.

