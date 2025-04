BMW Aktie News: BMW macht am Mittag Boden gut

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BMW zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von BMW legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 75,82 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:49 Uhr 1,4 Prozent auf 75,82 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,18 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 75,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 253.716 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 30.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 107,80 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 42,18 Prozent zulegen. Bei 62,96 EUR erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,15 EUR je BMW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 85,32 EUR angegeben.

Am 14.03.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 3,77 EUR je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 11,23 EUR je Aktie belaufen.

