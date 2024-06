BMW Aktie News: BMW kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Die BMW-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 89,60 EUR.

Die BMW-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 89,60 EUR. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 90,02 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BMW-Aktie bis auf 89,10 EUR. Mit einem Wert von 89,38 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 116.172 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,74 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 17.06.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 86,54 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 111,25 EUR angegeben.

BMW gewährte am 08.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 5,33 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 36,61 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 16,68 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

