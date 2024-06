BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Blick auf BMW-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 89,64 EUR.

Im XETRA-Handel kam die BMW-Aktie um 09:06 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 89,64 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 89,76 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 89,10 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 89,38 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.550 BMW-Aktien.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 28,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2024 bei 86,54 EUR. Mit Abgaben von 3,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,78 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 111,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 08.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,40 EUR, nach 5,33 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 36,61 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 36,85 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2024 16,68 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

