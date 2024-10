BMW Aktie News: BMW am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 76,56 EUR zu.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 76,56 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 76,66 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 75,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 402.578 BMW-Aktien umgesetzt.

Bei 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.09.2024 bei 68,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,93 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 87,70 EUR aus.

Am 01.08.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 4,09 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 36,94 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,22 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 13,44 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

