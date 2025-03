BMW Aktie News: BMW am Mittwochmittag stabil

Kurs der BMW

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von BMW. Bei der BMW-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 80,86 EUR.

Die BMW-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 80,86 EUR an der Tafel. In der Spitze gewann die BMW-Aktie bis auf 81,72 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 80,42 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 81,62 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 102.788 BMW-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 11.04.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.11.2024 auf bis zu 65,26 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,38 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,25 EUR je BMW-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 14.03.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 3,77 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,42 Mrd. EUR im Vergleich zu 42,97 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 präsentieren. Am 13.05.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 12,07 EUR je Aktie aus.

