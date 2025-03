BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Mittwochnachmittag ins Minus

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BMW. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 80,68 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 80,68 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 80,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 81,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 182.815 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 42,97 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 19,11 Prozent Luft nach unten.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 88,25 EUR an.

Am 14.03.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,25 Prozent zurück. Hier wurden 36,42 Mrd. EUR gegenüber 42,97 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte BMW am 07.05.2025 präsentieren. BMW dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 13.05.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 12,07 EUR je BMW-Aktie.

