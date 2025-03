BMW Aktie News: BMW am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich BMW

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 81,46 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 81,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BMW-Aktie sogar auf 81,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 81,62 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 15.616 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,60 Prozent hinzugewinnen. Am 13.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 24,82 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,38 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 14.03.2025 vor. Das EPS belief sich auf 2,40 EUR gegenüber 3,77 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,25 Prozent auf 36,42 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,07 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX mittags steigen

LUS-DAX aktuell: Das macht der LUS-DAX am Mittag