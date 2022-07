BMW Aktie News: BMW am Nachmittag auf rotem Terrain

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 26.07.2022 16:22:00 Uhr 2,7 Prozent im Minus bei 75,85 EUR. Die BMW-Aktie sank bis auf 75,44 EUR. Bei 77,61 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 671.960 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Mit Abgaben von 12,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 100,36 EUR je BMW-Aktie aus.

Am 05.05.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29.482,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.142,00 EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. BMW dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 15,80 EUR im Jahr 2022 aus.

