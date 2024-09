BMW Aktie News: BMW am Donnerstagmittag mit Aufschlag

BMW im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von BMW. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,4 Prozent auf 78,22 EUR.

Um 11:49 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 3,4 Prozent auf 78,22 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 78,26 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 77,18 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 480.831 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 47,47 Prozent Luft nach oben. Am 10.09.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 68,58 EUR ab. Abschläge von 12,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 6,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,00 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 88,70 EUR für die BMW-Aktie aus.

Am 01.08.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 4,09 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BMW 4,39 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,74 Prozent auf 36,94 Mrd. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 05.11.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 13,87 EUR je BMW-Aktie belaufen.

