BMW Aktie News: BMW am Mittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 79,60 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 79,60 EUR. In der Spitze legte die BMW-Aktie bis auf 79,96 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 79,22 EUR. Bisher wurden heute 212.756 BMW-Aktien gehandelt.

Bei 115,35 EUR erreichte der Titel am 10.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 44,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,26 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 18,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,55 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 87,50 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 32,41 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 12,56 EUR je BMW-Aktie.

