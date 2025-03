BMW Aktie News: BMW gibt am Donnerstagnachmittag ab

So entwickelt sich BMW

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 77,38 EUR.

Die BMW-Aktie notierte um 15:53 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 77,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 75,42 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 75,80 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.340.447 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 11.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 49,07 Prozent zulegen. Bei 65,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 18,57 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,38 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 4,30 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 88,72 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 14.03.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 15,25 Prozent auf 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 42,97 Mrd. EUR umgesetzt.

Die BMW-Bilanz für Q1 2025 wird am 07.05.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BMW.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 12,07 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

