BMW Aktie News: BMW fällt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 3,7 Prozent auf 76,32 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BMW nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 3,7 Prozent auf 76,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 75,42 EUR. Bei 75,80 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 158.415 BMW-Aktien den Besitzer.

Bei 115,35 EUR erreichte der Titel am 11.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,14 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 65,26 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 14,49 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 4,38 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 4,30 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 88,72 EUR je BMW-Aktie an.

Am 14.03.2025 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 3,77 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,42 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 42,97 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 07.05.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 13.05.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2026-Bilanz von BMW.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BMW einen Gewinn von 12,07 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

