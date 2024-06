BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Mittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 88,10 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 88,10 EUR. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 88,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 87,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 144.529 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 23,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 86,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 1,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,78 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 111,25 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 08.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,65 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 36,85 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36,61 Mrd. EUR.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 31.07.2025 dürfte BMW die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2024 auf 16,68 EUR je Aktie.

