BMW Aktie News: BMW zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BMW. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 88,10 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 88,10 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 88,94 EUR an. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 87,94 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 320.172 BMW-Aktien.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BMW-Aktie derzeit noch 30,93 Prozent Luft nach oben. Bei 86,54 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,78 EUR. Im Vorjahr hatte BMW 6,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BMW-Aktie bei 111,25 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BMW am 08.05.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 5,33 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig standen 36,61 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,68 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsende

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX sackt zum Ende des Mittwochshandels ab

Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab