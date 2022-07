BMW Aktie News: BMW am Nachmittag gefragt

Die Aktie notierte um 27.07.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 76,44 EUR zu. Im Tageshoch stieg die BMW-Aktie bis auf 76,98 EUR. Bei 76,50 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 423.062 BMW-Aktien.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 23,88 Prozent wieder erreichen. Bei 67,58 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 100,36 EUR.

Am 05.05.2022 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 29.482,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 31.142,00 EUR ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte BMW am 03.08.2022 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von BMW rechnen Experten am 03.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2022 15,80 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen-Chef Diess scheidet aus dem Vorstand aus

BMW: Mit Vollgas ins E-Zeitalter

Erste Schätzungen: BMW präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Maksim Toome / Shutterstock.com