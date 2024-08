BMW Aktie News: BMW tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 85,82 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 85,82 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BMW-Aktie bei 86,06 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 85,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 133.580 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 25,60 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 77,98 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 9,14 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,82 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 106,15 EUR je BMW-Aktie aus.

BMW gewährte am 01.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 4,09 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,74 Prozent zurück. Hier wurden 36,94 Mrd. EUR gegenüber 37,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte BMW am 06.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 05.11.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

