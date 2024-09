BMW Aktie News: BMW am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,7 Prozent auf 80,64 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die BMW-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 80,64 EUR. Die BMW-Aktie zog in der Spitze bis auf 81,00 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 78,66 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 765.424 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 43,04 Prozent wieder erreichen. Am 10.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 68,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 17,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,00 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 88,70 EUR.

Am 01.08.2024 legte BMW die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. BMW hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,09 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,39 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BMW-Bilanz für Q3 2024 wird am 06.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 13,87 EUR je Aktie belaufen.

