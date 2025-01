BMW Aktie News: BMW tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,8 Prozent auf 80,40 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 80,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 80,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 81,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 274.925 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 30,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.11.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 65,26 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,83 Prozent.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,55 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 87,50 EUR je BMW-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 06.11.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,21 EUR je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 32,41 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,74 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 14.03.2025 veröffentlicht. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 25.03.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2024 12,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

