BMW Aktie News: BMW tendiert am Vormittag um Nulllinie

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 83,56 EUR.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der BMW-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 83,56 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 83,62 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 83,34 EUR. Bei 83,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 23.881 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 38,04 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 77,98 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 6,68 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,82 EUR aus. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 105,25 EUR.

BMW ließ sich am 01.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,09 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 36,94 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 06.11.2024 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,59 EUR je Aktie aus.

