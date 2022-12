BMW Aktie News: BMW am Vormittag stabil

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der BMW-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 83,18 EUR. Bei 83,18 EUR erreichte die BMW-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 82,94 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 82,96 EUR. Zuletzt wechselten 7.601 BMW-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,42 EUR erreichte der Titel am 14.01.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 17,17 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (67,58 EUR). Abschläge von 23,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 94,00 EUR an.

BMW veröffentlichte am 03.11.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 4,25 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 7,23 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 35,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 37.176,00 EUR umgesetzt, gegenüber 27.471,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 22.03.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 26,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

NASDAQ-Titel Tesla-Aktie steigt: Tesla nach Talfahrt mit vorsichtigem Stabilisierungsversuch

Aktien Mercedes-Benz, Volkswagen, BMW schwächeln: Marktanteil deutscher Autobauer in China sinkt

Warren Buffett im Verkaufsrausch: Reduktion von BYD könnte auf Probleme im chinesischen E-Automarkt hinweisen

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Johannes Simon/Getty Images