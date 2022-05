BMW Aktie News: BMW gewinnt am Montagvormittag

Um 30.05.2022 09:22:00 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 80,88 EUR. Die BMW-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,20 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 81,01 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 40.922 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,42 EUR) erklomm das Papier am 14.01.2022. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 19,46 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 67,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.03.2022). Mit einem Abschlag von mindestens 19,68 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 102,14 EUR angegeben.

BMW gewährte am 05.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 15,33 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,26 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 31.142,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 16,30 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 26.778,00 EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet. BMW dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 03.08.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 14,83 EUR je BMW-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

China: Raus aus dem Lockdown

BMW-Aktie dennoch stärker: BMW ruft zahlreiche Fahrzeuge zurück

BMW-Aktie mit Gewinnen: BMW startet Recycling für E-Auto-Batterien in China

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com