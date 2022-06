BMW Aktie News: Anleger schicken BMW am Nachmittag auf rotes Terrain

Die BMW-Aktie musste um 30.06.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,5 Prozent auf 71,90 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 70,57 EUR. Bei 73,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.456.120 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.01.2022 bei 100,42 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 28,40 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2022 bei 67,58 EUR. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 6,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 102,14 EUR angegeben.

Am 05.05.2022 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 31.142,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 29.482,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2022 terminiert. Experten kalkulieren am 03.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von BMW.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 14,74 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Volkswagen-Aktie legt zu: Siemens beteiligt sich an US-Ladestations-Netz von VW - VW sieht sich auf Kurs

Stellantis-Aktie legt zu: Bundeskartellamt lässt Übernahme von Share Now durch Stellantis zu

Valeo-Aktie freundlich: Valeo zieht Auftrag von BMW an Land

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW AG

Bildquellen: Roberto Lusso / Shutterstock.com