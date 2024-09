BMW Aktie News: BMW am Vormittag im Minusbereich

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 80,20 EUR ab.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 80,20 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,10 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 29.113 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 30,47 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 68,58 EUR. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 14,49 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BMW-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,00 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BMW 6,00 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 88,70 EUR an.

Am 01.08.2024 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,09 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,39 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,74 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 36,94 Mrd. EUR im Vergleich zu 37,22 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 06.11.2024 erwartet. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 13,87 EUR je Aktie aus.

