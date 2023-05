BMW Aktie News: BMW am Mittwochnachmittag tiefer

Aktien in diesem Artikel BMW 101,94 EUR

Die BMW-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 102,74 EUR abwärts. Bei 102,22 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 102,38 EUR. Bisher wurden via XETRA 472.609 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 109,84 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.05.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 6,91 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 68,44 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 106,05 EUR an.

BMW ließ sich am 04.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 5,31 EUR, nach 15,33 EUR im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 36.853,00 EUR umgesetzt, gegenüber 31.142,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. BMW dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,07 EUR je Aktie aus.

